Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Нацгвардию

Максим Куцый обвинил СМИ в съемке "на режимном объекте".

Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Национальную гвардию. Об этом рассказали представители агентства УНИАН. Они рассказали, что глава региона Максим Куцый решил не отвечать на вопрос о закупках машин скорой помощи. Чиновник потребовал от журналистки выключить камеру, а также удалить видеозапись. После этого мужчина вызвал свой кабинет Нацгвардию.

Максим Куцый заявил, что СМИ задавали ему провокационные вопросы. По словам чиновника, его неправомерно засняли на видео на "режимном объекте". В ответ на это съемочная группа заявила, что чиновник самостоятельно разрешил журналистам войти в кабинет и начать работу.

Парламентарий от партии "Слуга народа" Александр Дубинский подчеркнул, что Куцему задали вопрос о покупке 85 машин скорой помощи. Транспортные средства чиновник якобы мог прятать на санитарной базе "из-за некомплектности". Напомним, что данные автомобили предоставлены области по президентской программе.

Саакашвили призвал США к реформам на Украине.

Видео: Telegram / @baldtrue