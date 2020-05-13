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Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Нацгвардию

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Максим Куцый обвинил СМИ в съемке "на режимном объекте".

Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Национальную гвардию. Об этом рассказали представители агентства УНИАН. Они рассказали, что глава региона Максим Куцый решил не отвечать на вопрос о закупках машин скорой помощи. Чиновник потребовал от журналистки выключить камеру, а также удалить видеозапись. После этого мужчина вызвал  свой кабинет Нацгвардию.

Максим Куцый заявил, что СМИ задавали ему провокационные вопросы. По словам чиновника, его неправомерно засняли на видео на "режимном объекте". В ответ на это съемочная группа заявила, что чиновник самостоятельно разрешил журналистам войти в кабинет и начать работу.

Парламентарий от партии "Слуга народа" Александр Дубинский подчеркнул, что Куцему задали вопрос о покупке 85 машин скорой помощи. Транспортные средства чиновник якобы мог прятать на санитарной базе "из-за некомплектности". Напомним, что данные автомобили предоставлены области по президентской программе.

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Видео: Telegram / @baldtrue

Теги: губернатор, максим куцый, нацгвардия, одесса
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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