Новый глава комитета по реформам Украины назвал первый шаг для спасения экономики от возникшего кризиса.

Михаил Саакашвили назвал главное слово для спасения экономики Украины. Об этом политик рассказал журналистам местного телеканала "1+1". Выпуск опубликован на YouTube-платформе.

Бывший губернатор Одесской области, а также действующий глава исполнительного комитета реформ Украины считает, что на данном этапе власти страны должны поддержать местных предпринимателей. По его мнению, бизнесмены ослаблены из-за ограничений, введенных в качестве мер борьбы с пандемией коронавируса. Саакашвили добавил, что отрасль следует с=избавить от большого количества мер регулирования.

И главное слово — это свобода. На первом этапе надо убрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможне, где заполняют большое количество бумажек прокомментировал политик

Напомним, что назначение Михаила Саакашвили на должность главы комитета по реформам на Украине считают неординарным шагом.

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили.

Фото и видео: Youtube/ Сніданок з 1+1