Непонятно, где он будет работать.

В Верховной Раде заявили, что Саакашвили не будет вице-премьером. Об этом рассказал Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии "Слуга народа".

По его словам, у парламента достаточно голосов, чтобы утвердить Михаила Саакашвили на этом посту. Но по его информации, президент страны Владимир Зеленский принял другое решение по этому поводу и уже обсудил его с самим Саакашвили.

Арахамия добавил, что для бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области разработан другой формат, который "обеспечит успех" программе Саакашвили. При этом непонятно, где будет работать политик — в правительстве или офисе Владимира Зеленского. Об этом сообщат позже.

Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада хочет усилить международное давление на Россию.