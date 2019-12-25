Верховная Рада хочет усилить международное давление на Россию

Из-за непризнания Крыма частью РФ.

Верховная Рада просит усилить международное давление на Россию. С таким обращением она выступила в адрес парламентов других стран и ассамблей международных организаций. За инициативу проголосовало 309 депутатов из 382.

Депутаты Рады просят коллег из других государств продолжать политику давления на Россию путём санкций по нескольким направлениям: по непризнанию Крыма территорией РФ, по нарушению там прав человека. Украинские политики требуют от Москвы отказаться от агрессивных действий на черноморском побережье, а также снять запрет на деятельность организации "Меджлис крымскотатарского народа" (запрещена в Российской Федерации).

Также парламентарии требуют обеспечить в Крыму доступ к образованию на украинском языке. Рада возмущена тем, что Россия распространяет свою юрисдикцию на ядерные объекты на полуострове.

Ранее Украина объявила о выходе на плато эпидемии коронавируса.