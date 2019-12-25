Об этом рассказал главный санитарный врач страны.

Украина объявила о выходе на плато эпидемии коронавируса. Об этом журналистам "Страна.ua" рассказал главный санитарный врач страны Олег Ляшко. По словам специалиста, государство вышло на плато по количеству зараженных инфекцией.

Медики считают, что Украина следует оптимистическому сценарию развития событий. На данный момент рост числа инфицированных не превышает 30 процентов. В связи с этим система здравоохранения способна справиться с нагрузкой. Олег Ляшко подчеркнул, что благодаря введенному властями карантину стране удалось избежать значительного пикового скачка эпидемии.

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Олег Ляшко заметил, что количество новых зараженных по стране не превышает 10 процентов. Однако этот показатель пока что нельзя считать устойчивым к тенденции снижения. Власти Киева готовы постепенно отменять ограничения для того, чтобы экономика вновь начала развиваться.

На утро 30 апреля на Украине зарегистрировано 9866 случаев заражения коронавирусом. Из них 250 человек погибли, еще 1103 пациента вылечились. Наибольшее количество инфицированных в Черниговской области и Киеве.

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