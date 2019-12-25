Зеленский пообещал $1 млн за изобретение вакцины от COVID-19

Об инициативе президента рассказал главный санитарный врач Украины в интервью изданию "Левый берег".

Президент Украины Владимир Зеленский может заплатить миллион долларов потенциальному ученому-изобретателю вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал замглавы Минздрава Украины и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

В интервью изданию "Левый берег" он "по секрету" сказал, что президент попросил Ляшко написать письма академикам с данным обещанием. Откуда будут взяты деньги, не уточняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к подписчикам в "Инстаграме" признался, что чувствует усталость в борьбе с распространением коронавируса, но не намерен сдаваться.

Отметим, что согласно последним данным, на Украине выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом – 83 человека умерли, 89 пациентов выздоровели.

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