Президент Украины заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Глава государства обратился к своим подписчикам в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к подписчикам в "Инстаграме" признался, что чувствует усталость в борьбе с распространением коронавируса, но не намерен сдаваться.

Глава государства рассказал о мерах, которые Украина предпринимает для сдерживания распространения вируса нового типа – страна направила самолеты в КНР и Южную Корею за "всем необходимым", а также наращивает собственное производство масок и защитных костюмов.

В конце обращения Зеленский отметил, что сам с нетерпением ждет того дня, когда его обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять из предложения: "на Украине заболевших и умерших нет".

Ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля прибыл в город Покровск Донецкой области. Глава государства был намерен ознакомиться с работой военного палаточного городка. Именно там располагаются больные коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Видео: Instagram / @zelenskiy_official