Президент Украины прибыл на Донбасс из-за COVID-19

Владимир Зеленский также намерен ознакомиться с ситуацией на пункте разведения сил.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Покровск Донецкой области. Глава государства намерен ознакомиться с работой военного палаточного городка. Именно там ознакомиться располагаются больные коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя, передает "Униан".

Кроме того, в планах главы государства – знакомство с текущим состоянием дел на участке разведения военных сил и средств №3 "Богдановка-Петровское".

Ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает карантин в стране эффективным. Глава государства заявил, что уменьшение числа заболевших на Украине — это следствие вовремя принятых карантинных мер.