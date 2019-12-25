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Зеленский считает карантин на Украине эффективным
Сегодня, 14:55
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matveyvn

Зеленский считает карантин на Украине эффективным

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До 24 апреля в стране будет действовать жёсткий карантин.

Президент Украины Владимир Зеленский считает карантин в стране эффективным. Его слова передаёт "Интерфакс".

Глава государства заявил, что уменьшение числа заболевших на Украине — это следствие вовремя принятых карантинных мер. Зеленский отметил, что если бы их вовремя не ввели, то в стране бы было больше заразившихся COVID-19. Президент Украины сослался на опыт европейских стран, где долгое время не вводили карантин.

Зеленский добавил, что меры по борьбе с коронавирусом правильные и современные. До 24 апреля в стране будет действовать жёсткий карантин. Запрещены выходы на улицу без серьёзной причины, в стране отменены все массовые мероприятия. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

Ранее в партии Зеленского поделились прогнозом об окончании карантина.

Теги: коронавирус, пандемия, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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