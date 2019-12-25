Александр Корниенко добавил, что его прогноз основывается не на статистике от Минздрава или правительства.

В партии Зеленского поделились прогнозом об окончании карантина. Заявление сделал первый зам главы фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

Он считает, что при оптимистичном прогнозе карантинные ограничения удастся снять к середине мая. Корниенко отметил, что у Украины было время подготовиться к эпидемии, так как коронавирус пришёл в страну позже, чем ожидалось.

Александр Корниенко добавил, что его прогноз основывается не на статистике от Минздрава или правительства, а исключительно на "интуитивных предположениях", которые депутат сделал по анализу динамики заражения.

Ранее в Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии.