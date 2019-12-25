Саакашвили ответил на предложение Зеленского войти в правительство

Михаил Саакашвили готов занять пост вице-премьера по реформам.

Михаил Саакашвили ответил на предложение Владимир Зеленского войти в правительство. Об этом политик написал в своем аккаунте на Facebook. Бывший губернатор Одесской области заявил, что получил предложение занять должность вице-премьера по реформам лично от президента Украины и партии "Слуга народа".

Михаил Саакашвили рассказал, что в ближайшее время он представит в Верховной Раде свои предложения по государственной антикризисной программе. Он надеется, что его международный опыт поможет Украине преодолеть экономические трудности и "справиться со всеми вызовами".

Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе прокомментировал Саакашвили

На Украине экс-депутат Рады усомнилась в дальнейшем существовании страны.