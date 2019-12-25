Партия Зеленского нашла работу для Саакашвили

В "Слуге народа" хотят видеть Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ.

Политическая партия Владимира Зеленского нашла работу для Михаила Саакашвили. Представители "Слуги народа" считают, что экс-губернатор Одесской области может претендовать на позицию вице-премьера по вопросам реформ. Об этом сообщили журналисты "Украинской правды" со ссылкой на собственные источники в Верховной Раде.

На данный момент "Слуга народа" проводит сигнальное голосование по депутатским группам внутри партии. В Верховную Раду официального представления о назначении Саакашвили на новую должность еще не отправляли. Информацию о полученном предложении подтвердили в пресс-службе Саакашвили. Если чиновник решит принять работу, то его могут назначить на место уже 24 апреля.

напомним, что Петр Порошенко дал Михаилу Саакашвили украинское гражданство в мае 2015 года. С того времени нового гражданина страны назначили главой Одесской области. После полутора лет управления регионом Саакашвили перешел на сторону оппозиционеров. Летом 2017 года мужчину лишили гражданства, а с февраля 2018 года правоохранительные органы выгнали Саакашвили из страны. Ему запретили въезд на Украину до 2021 года. Михаил Саакашвили вернул гражданство благодаря указу Владимира Зеленского. Он вернулся в страну 29 мая 2019 года.

Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису.