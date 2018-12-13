Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Бывший губернатор Одесской области лишился его в июле 2017 года.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Саакашвили был лишен гражданства в июле 2017 года. В этот момент он находился на территории США. Указ подписал бывший президент Украины Петр Порошенко. 10 сентября того же года Саакашвили пересек польско-украинскую границу. 22 сентября суд Львовской области признал бывшего губернатора виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в ресторане в центре Киева и отправили на самолете в Польшу. На прошлой неделе он попросил Зеленского вернуть ему гражданство. Отметим, что за возвращение Саакашвили украинского гражданства выступал президент России Владимир Путин.

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Видео: YouTube / Зе!Президент