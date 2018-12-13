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Сегодня, 12:02
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Alena_Zinovieva
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Успех россиянки на украинском шоу "Голос. Дети" обернулся скандалом

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В соцсетях раскритиковали участие москвички в украинской программе.

Успех семилетней россиянки в украинской версии проекта "Голос. Дети" обернулся скандалом. На маленькую участницу посыпалась масса негативных комментариев от жителей Украины. Они раскритиковали участие москвички в украинском проекте.

Недавно на телеканале "1+1" начался очередной сезон шоу "Голос. Дiти". Семилетняя Таисия Скоморохова стала участницей слепых прослушиваний. Девочка вышла на сцену с легендарной песней Simply The Best Тины Тернер и влюбила в себя сразу всех членов жюри. Уже на первых секундах все кресла наставников были развернуты к сцене. В итоге россиянка выбрала музыкальную группу "Время и Стекло".

В соцсетях начались активные обсуждения выступления Таисии в шоу. Многие пришли в восторг от таланта ребенка. Однако нашлись и те, кто высказался отрицательно. Они заявили, что россиянку нельзя было допускать к участию в украинском проекте.

Ранее мы писали, что Микелла Абрамова готовится записать несколько своих песен и продолжить карьеру.

Видео: Instagram / skomorokhova_taisia

Теги: голос дети, россия украина, таисия скоморохова
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 13:38

Дибилы

 

 

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Буркевич (Милева) Радмила
Сегодня 14:57

дибильные российские СМИ, которые нашли какой то неадекватный коммент среди кучи позитивных и раскручивают этот как скандал. рашисты *****

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Аноним
Сегодня 14:56

дибильные российские СМИ, которые нашли какой то неадекватный коммент среди кучи позитивных и раскручивают этот как скандал. рашисты *****

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