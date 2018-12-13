Успех россиянки на украинском шоу "Голос. Дети" обернулся скандалом

В соцсетях раскритиковали участие москвички в украинской программе.

Успех семилетней россиянки в украинской версии проекта "Голос. Дети" обернулся скандалом. На маленькую участницу посыпалась масса негативных комментариев от жителей Украины. Они раскритиковали участие москвички в украинском проекте.

Недавно на телеканале "1+1" начался очередной сезон шоу "Голос. Дiти". Семилетняя Таисия Скоморохова стала участницей слепых прослушиваний. Девочка вышла на сцену с легендарной песней Simply The Best Тины Тернер и влюбила в себя сразу всех членов жюри. Уже на первых секундах все кресла наставников были развернуты к сцене. В итоге россиянка выбрала музыкальную группу "Время и Стекло".

В соцсетях начались активные обсуждения выступления Таисии в шоу. Многие пришли в восторг от таланта ребенка. Однако нашлись и те, кто высказался отрицательно. Они заявили, что россиянку нельзя было допускать к участию в украинском проекте.

Ранее мы писали, что Микелла Абрамова готовится записать несколько своих песен и продолжить карьеру.

Видео: Instagram / skomorokhova_taisia