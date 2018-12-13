Микелла Абрамова готовится записать несколько своих песен и продолжить карьеру

Победительница музыкального проекта рассказала о планах на будущее еще до начала скандала с итогами зрительского голосования.

Победительница музыкального шоу "Голос.Дети" Микелла Абрамова поделилась своими впечатлениями от выступления в финале. Дочь Алсу рассказала журналистам "Комсомольской правды" о своих эмоциях еще до скандала с итогами голосования.

Девочка отметила, что выступление в прямом эфире намного сложнее, так как ничего нельзя исправить и необходимо выкладываться полностью. Спеть нужно в разы лучше, чем на репетициях.

Микела рассказала, что это ее первый подобный конкурс, и она не привыкла к жюри. Раньше она выступала только вместе с мамой. Сейчас победительница проекта планирует записать несколько собственных песен и будет продолжать карьеру певицы.

Напомним, в финале детского телевизионного конкурса выступали три участника. За Микеллу Абрамову проголосовали 56% зрителей. Однако сразу после результатов компании "Красный квадрат", занимающейся производством шоу, сообщили о "признаках аномального голосования". В адрес дочери Алсу началась травля со стороны пользователей социальных сетей, которые обвинили победительницу в нечестной победе. Ранее Piter.tv писал, что семья Алсу прокомментировала ситуацию с травлей дочери певицы.

Видео: Instagram / alsou_a