Микелла Абрамова готовится записать несколько своих песен и продолжить карьеру

Победительница музыкального шоу "Голос.Дети" Микелла Абрамова поделилась своими впечатлениями от выступления в финале. Дочь Алсу рассказала журналистам "Комсомольской правды" о своих эмоциях еще до скандала с итогами голосования.
Девочка отметила, что выступление в прямом эфире намного сложнее, так как ничего нельзя исправить и необходимо выкладываться полностью. Спеть нужно в разы лучше, чем на репетициях.
Микела рассказала, что это ее первый подобный конкурс, и она не привыкла к жюри. Раньше она выступала только вместе с мамой. Сейчас победительница проекта планирует записать несколько собственных песен и будет продолжать карьеру певицы.
Напомним, в финале детского телевизионного конкурса выступали три участника. За Микеллу Абрамову проголосовали 56% зрителей. Однако сразу после результатов компании "Красный квадрат", занимающейся производством шоу, сообщили о "признаках аномального голосования". В адрес дочери Алсу началась травля со стороны пользователей социальных сетей, которые обвинили победительницу в нечестной победе. Ранее Piter.tv писал, что семья Алсу прокомментировала ситуацию с травлей дочери певицы.
Видео: Instagram / alsou_a
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