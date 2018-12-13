Семья Алсу прокомментировала ситуацию с травлей дочери певицы Микеллы Абрамовой

Микелла Абрамова победила в конкурсе "Голос.Дети", однако зрители считают победу незаслуженной и требуют пересмотра голосов.

Все семейство популярной певицы Алсу не понимают и категорически против травли дочери певицы Микеллы Абрамовой, которая началась сразу же после того, как девочка заняла первое место в известном песенном шоу "Голос.Дети".

Алсу обвиняют в подтасовке голосования, редакция Первого канала уже начала проверку по данному факту.

Она везде и всегда поет. У нее просто потрясающий голос. Люди, очень бесчеловечно осуждать и травить [за] победу десятилетнего ребенка, только потому что ее мама — известная певица. Мы должны показывать достойный пример нашему продолжению, а не осуждать ребенка за его победу. говорится в сообщении. Сафина подчеркнула, что Абрамова — трудолюбивая, креативная и харизматичная девочка, которой выпал шанс заявить о своем таланте.

Напомним, финал известного детского конкурса состоялся накануне, двадцать шестого апреля.