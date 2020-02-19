Певица Алсу добавила 10 новых объектов недвижимости к иску против бывшего мужа

Появились подробности раздела имущества между певицей и ее экс-супругом.

Певица Алсу потребовала запретить бывшему супругу Яну Абрамову выезжать за границу. Она также добавила новые объекты недвижимости к судебному иску против него. Соответствующей информацией с аудиторией поделились журналисты из издания "СтарХит". Летом 2024 года в Савеловском районном суде в российской столице состоялось слушание дела по разделу имущества между Алсу и Абрамовым. В настоящее время певица пытается оспорить постановление инстанции. Апелляционный суд отказался запрещать Абрамову выезжать за пределы страны по ходатайству Алсу. Представители артистки не смогли убедить судью в том, что существуют основания для ограничения передвижения бизнесмена. Однако Московский городской суд удовлетворил жалобу звезды шоу-бизнеса в которой она требовала наложить арест на несколько объектов недвижимости, которые были приобретены совместно парой в период с 2023 по 2024 год. Сейчас эти объекты записаны на третьих лиц. Речь шла о 10 локациях. В том чичле в список попал загородный дом с общей площадью 652 квадратных метров, земельный участок в 4 гектара и ряд жилых помещений.

Напомним, что Алсу вышла замуж за Яна Абрамова в 2006 году. У пары родились трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. Алсу объяснила, что сейчас дети сильно переживают из-за развода родителей. Официально причина расставания не была озвучена общественности, однако сама певица намекнула на правдивость слухов о романе бывшего супруга с известной моделью.

Алена Водонаева призналась, что больше не может иметь детей.

Фото: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / alsou_a