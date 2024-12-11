Звезда вспомнила о том, как скрывала свою беременность.

Российская телезвезда Алена Водонаева призналась, что больше не может иметь детей. В программе журналистки Мариям Тилляевой 42-летняя звезда шоу-бизнеса призналась, что рождение ребенка далось ей с большим трудом. Девушка смогла забеременеть спустя нескольких неудачных попыток. Затем медики сообщили ей, что появление сына стало для пациентки большим чудом и ей не стоит рассчитывать еще на одну беременность.

У меня есть сын, ему 14 лет и это четвертая беременность. Я больше не могу иметь детей. С 2015 года. Когда забеременела, я поняла, по всем врачебным показаниям понятно, что все слава Богу случилось и получилось. Я просто накрыла себя хрустальной вазой, берегла себя всю беременность, я ее вообще не афишировала, никто не знал.... Алена Водонаева, девушка

Ранее Алена Водонаева перестала рассказывать о своей личной жизни. В социальных сетях регулярно появляются слухи о ее новых отношениях, однако никакого подтверждения этой информации позже не находится. В личном блоге экс-участницапроекта "Дом-2" регулярно говорит о симпатиях к публичным личностям. В частности,тона говорила о положительном отношении к Никите Кологривому.

Напомним, что первым мужем Алены Водонаевой был Алексей Малакеев. Супруги долго не могли стать родителями, но в результате на свет появился их сын Богдан. После развода родителей мальчик остался жить с матерью. В настоящее время Алексей принимает активное участие в жизни сына и старается помогать экс-жене.

Мари Краймбрери официально подтвердила беременность и помолвку с Манукяном.

Фото и видео: YouTube / Мариам Тилляева