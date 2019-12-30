Депутат посоветовала поменьше показывать Водонаеву на телевидении.

Наталья Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом. По мнению депутата Госдумы. заявление звезды "Дом-2" является оскорбляющим и унижающим россиян. Ранее Водонаева написала в Instagram, что за денежные выплаты будут рожать те, кому вечно не хватает на бутылку, а также "отчаявшиеся от нищеты".

Поклонская считает, что Водонаеву не следует путать с экспертом, разбирающимся в вопросе. Она посоветовала поменьше уделять подобным звездам внимание на центральных каналах страны. Этими эфирами журналисты лишь подогревают интерес и больший пиар таким аналитикам.

В стране есть масса актуальных проблем, достижений, планов, героев - вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы прокомментировала Поклонская

Депутат напомнила, что материнский капитал невозможно будет потратить на алкоголь или развлечения, так как его нельзя будет даже обналичить. Он уйдет, например, на помощь в покупке жилплощади.

Ранее Piter.tv писал о том, что певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о "быдле" и маткапитале.

Видео: Piter.tv, YouTube/Наталья Поклонская