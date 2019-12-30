Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о "быдле" и маткапитале

Артист считает, что резкими высказываниями телеведущая привлекает к себе внимание.

Российский певец Шура (Александр Медведев) прокомментировал резкое высказывание Алены Водонаевой о мерах, направленных на решение демографических проблем в России. Артист считает, что таким образом телеведущая привлекает к себе внимание, чтобы в дальнейшем уйти в политику. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, в среду, 15 января, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести с 1 января 2020 года выплаты на каждого ребенка от 3 до 7 лет. Кроме того, он заявил, что начиная с этого года, маткапитал начнут выдавать при рождении первенца.

В своем Instagram Водонаева заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" начнут заводить детей только ради денег. Телеведущая считает, что это может стать роковым для будущих поколений.

Шура отметил, что у Водонаевой есть все шансы "проникнуть в высшие слои российского политического общества". В пример он привел Владимира Зеленского, которому удалось стать президентом Украины.

Видео: YouTube / Letidor, Все в твоих руках!