Более 12 млрд рублей маткапитала получили семьи Петербурга и Ленобласти с начала года

Интерес к программе сохраняется стабильно высоким.

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Петербургу и Ленинградской области перечислило семьям более 12 млрд рублей материнского капитала. Самым востребованным направлением остается решение жилищного вопроса: около 30 тысяч семей направили средства на покупку или улучшение жилья. На недвижимость приходится 58% всех сертификатов.

Интерес к программе сохраняется стабильно высоким. В 2024 году материнским капиталом воспользовались 45 040 семей, а в 2025-м их число изменилось менее чем на 1%. В текущем году количество обращений уже достигло примерно 65% от показателя за весь прошлый год. Поскольку до конца 2026-го еще остается время, итоговый показатель может приблизиться к прошлогоднему или превысить его.

Для многих семей маткапитал становится одним из основных источников средств при покупке собственной квартиры или дома. При этом оформить выплату сегодня можно быстрее, чем несколько лет назад. По словам управляющего Отделением СФР по Петербургу и Ленинградской области Константина Островского, благодаря цифровизации 99% заявлений рассматриваются раньше установленного срока. В среднем решение принимается за четыре рабочих дня.

Есть и ограничения по использованию средств. Если речь идет о покупке жилья без кредита, воспользоваться маткапиталом можно после того, как ребенку исполнится три года. При оформлении ипотеки ждать не требуется: деньги разрешается направить на первоначальный взнос либо погашение основного долга и процентов сразу после рождения ребенка. При этом приобретаемая недвижимость должна находиться на территории России.

Жилье остается главным направлением, однако семьи используют материнский капитал и для других целей. Более 20 тысяч семей уже направили средства на образование детей. С начала года свыше 15 тысяч семей в Петербурге и Ленинградской области получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Общая сумма такой поддержки достигла 1,5 млрд рублей. При этом выплата теперь не зависит от очередности рождения ребенка.

Востребованы и другие возможности программы. Более 500 человек получили выплаты из остатков маткапитала в размере до 10 тысяч рублей. Почти 600 семей направили средства на будущую накопительную пенсию матери. Еще восемь семей воспользовались компенсацией расходов на товары и услуги для детей с инвалидностью.

За 19 лет действия программы в Петербурге и Ленинградской области выдали более 674 тысяч сертификатов. Общая сумма средств, направленных семьям за это время, достигла 186,9 млрд рублей.

Фото: unsplash (Tuva Mathilde Løland)