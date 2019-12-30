Водонаева унизила людей, получающих материнский капитал

Она заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" будут заводить детей ради денег.

Бывшая участница "Дома 2", телеведущая и модель Алена Водонаева жестко раскритиковала решение демографических проблем в России. В частности, она раскритиковала людей, получающих материнский капитал.

На своей странице в Instagram Водонаева заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" будут заводить детей ради денег. По мнению телеведущей, это в дальнейшем может повлиять на будущие поколения. При этом Водонаева отметила, что семьи, доходы которых превышают прожиточный минимум на человека, не будут получать заявленные средства.

Ранее телеведущая раскритиковала многодетные семьи. Она заявила, что "необразованному быдлу" не стоит "рожать этому государству рабов". Водонаева считает, что позволить себе детей могут только богатые люди. Российский актер Иван Охлобыстин, который воспитывает шесть детей, осудил данное заявление и призвал создать ценз на телеканалах для таких персон, как Водонаева.

Ранее мы писали, что Путин предложил выдавать материнский капитал семьям с первым ребёнком.

Фото, видео: Instagram / alenavodonaeva