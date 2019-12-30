Путин предложил выдавать материнский капитал семьям с первым ребёнком

Инициативу он предлагает ввести уже с 1 января 2020 года.

Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. На 1 января 2020 года сумма матаринского капитала составляет 466 617 рублей.

При этом, президент предложил распространить материнский капитал и на семьи, которые собираются родить только первого ребёнка. Они смогут получить также 466 тысяч рублей. Путин предложил ввести эту выплату с 1 января 2020 года.

Также президент предложил увеличить размер маткапитала на второго ребенка на 150 тысяч рублей до 616 тысяч рублей.

Путин продлил выплаты пособия на детей до 7 лет включительно.

Видео: YouTube/ Правительство России