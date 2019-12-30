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nastya960
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Путин предложил выдавать материнский капитал семьям с первым ребёнком

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Инициативу он предлагает ввести уже с 1 января 2020 года.

Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. На 1 января 2020 года сумма матаринского капитала составляет 466 617 рублей.

При этом, президент предложил распространить материнский капитал и на семьи, которые собираются родить только первого ребёнка. Они смогут получить также 466 тысяч рублей. Путин предложил ввести эту выплату с 1 января 2020 года.

Также президент предложил увеличить размер маткапитала на второго ребенка на 150 тысяч рублей до 616 тысяч рублей. 

Путин продлил выплаты пособия на детей до 7 лет включительно. 

Видео: YouTube/ Правительство России

Теги: маткапитал, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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