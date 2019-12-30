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Путин продлил выплаты пособия на детей до 7 лет включительно
Сегодня, 12:24
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IRINA_CHALKINA

Путин продлил выплаты пособия на детей до 7 лет включительно

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На первом этапе выплаты нуждающимся семьям будут составлять 5,5 тысяч рублей.

В среду, 15 января, стало известно о том, что Путин продлил выплаты пособия на детей до 7 лет включительно. Об этом президент заявил во время послания Федеральному Собранию.

По словам президента, на первом этапе выплаты нуждающимся семьям будут составлять 5,5 тысяч рублей. А со следующего года выплаты составят 11,5 тысяч. 

Глава государства поручил правительству максимально оперативно внести изменения в бюджет России с учетом новых выплат на детей.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин заявил, что надо обеспечить естественный рост численности населения в России.

Фото:прямой эфир послания Федеральному Собранию.

Теги: выплаты пособия на ребенка, новости россии, общество, послание президента, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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