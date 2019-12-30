На первом этапе выплаты нуждающимся семьям будут составлять 5,5 тысяч рублей.

В среду, 15 января, стало известно о том, что Путин продлил выплаты пособия на детей до 7 лет включительно. Об этом президент заявил во время послания Федеральному Собранию.

По словам президента, на первом этапе выплаты нуждающимся семьям будут составлять 5,5 тысяч рублей. А со следующего года выплаты составят 11,5 тысяч.

Глава государства поручил правительству максимально оперативно внести изменения в бюджет России с учетом новых выплат на детей.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин заявил, что надо обеспечить естественный рост численности населения в России.

Фото:прямой эфир послания Федеральному Собранию.