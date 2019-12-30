Путин: надо обеспечить естественный рост численности населения

Глава страны начал свое послание Федеральному Собранию с проблемы демографии.

Владимир Путин заявил, что надо обеспечить естественный рост численности населения в России. Сейчас в стране семьи создают малочисленные поколения девяностых. Об этом политик рассказал в прямом эфире во время послания Федеральному Собранию.

Государству необходимо отвечать на демографические вызовы в предстоящее десятилетие. Политика правительства в этом вопросе доказывает свою эффективность. Поэтому президент России принял решение расширить ее. В частности, продлить проект материнского капитала, ввести адресные выплаты при рождении детей. Запускается новая ипотечная программа и обновляются детские медицинские учреждения. На исправление ситуации до конца 2021 чиновники выделят 255 тысяч мест в яслях.Среди целей государства - достичь показателя естественного прироста в 1,7 вместо 1,5.

В 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5, - такую задачу обозначил Путин.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов.

Фото: Piter.tv

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