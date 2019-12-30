Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов

Глава Счетной палаты получил расширенные обязанности.

В Кремле Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов. Президент страны надеется, что глава Счетной палаты выполнит договоренности. Об этом сообщили "РИА Новости". Ведомству разрешили более широко смотреть на проблемы, связанные с реализацией нацпроектов. В данной конкретной ситуации СП будет заниматься еще и контролем. Ранее у правительства и СП возникали споры, связанные с нацпроектами.

На мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения прокомментировал Владимир Путин

Сейчас приоритетными программами считаются "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". В общей сложности с мая 2018 года в стране разрабатывается 12 проектов. Они рассчитаны до 2024 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрин оценил идею ограничить число сроков президента в Конституции.

