  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:01
130
lesjasap
Код вставки плеера

Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов

0 0

Глава Счетной палаты получил расширенные обязанности.

В Кремле Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов. Президент страны надеется, что  глава Счетной палаты выполнит договоренности. Об этом сообщили "РИА Новости". Ведомству разрешили более широко смотреть на проблемы, связанные с реализацией нацпроектов. В данной конкретной ситуации СП будет заниматься еще и контролем. Ранее у правительства и СП возникали споры, связанные с нацпроектами.

На мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения

прокомментировал Владимир Путин

Сейчас приоритетными программами считаются "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". В общей сложности с мая 2018 года в стране разрабатывается 12 проектов. Они рассчитаны до 2024 года. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрин оценил идею ограничить число сроков президента в Конституции.
 

Теги: алексей кудрин, владимир путин, нацпроект, счетная палата
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии