Из закона могут убрать поправку "подряд".

Алексей Кудрин оценил идею ограничить число сроков президента в Конституции. Глава Счетной палаты считает, что это количество следует исчислять двумя сроками. Об этом эксперт рассказал в интервью "РИА Новостям". Ранее Владимир Путин говорил о том, что в документе могут отменить поправку, связанную с оговоркой "подряд"

На мой взгляд, – нормальная, рациональная мера прокомментировал Кудрин

Сейчас согласно 3 части 81 статьи КС РФ, одно лицо не может занимать должность главы страны более двух сроков подряд. Изменения вызвали дискуссию в российском обществе. Окончательное постановление еще не принято.

Ранее Piter.tv писал о том, что Счетная палата проверит "Ростех", "Роснефтегаз" и "Газпром" в 2020.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin