В МИД России прокомментировали слова президента США о необходимости выборов на Украине.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп, говоря о необходимости выбора нового украинского президента, не обращался напрямую к персоналии лидера киевского режима Владимира Зеленского, а лишь озвучил нормы, закрепленные в местной конституции. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила аудитории, что Владимир Зеленский просто перетянул тему на себя.

Он что сказал? Что Банковую должен покинуть какой-то конкретный гражданин Украины? Он разве его назвал фамилию? Он сказал то, что вообще написано в украинской конституции и во всех законах Украины. Что уже достаточно долго, как должны были бы пройти там выборы, как говорится, часики-то тикают, и уже давно прозвонил этот самый электоральный будильник на Украине. Он только это сказал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Сотрудница МИД России добавила, что Дональд Трамп в своем заявлении не давал никаких личностных оценок. Однако реагируя на слова американского коллеги, украинский политик фактически признался в том, что его положение не соответствует ни украинскому законодательству, ни воле народа.

Захарова отметила готовность РФ содействовать поиску компромиссов по Ормузскому проливу.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik