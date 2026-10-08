В МИД указали на готовность к диалогу со странами Ближнего Востока по урегулированию кризисной ситуации.

В Москве указали на готовность российского руководства содействовать поиску компромиссов по Ормузскому проливу. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 8 октября. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, что обстановка на Ближнем Востоке требует скорейших усилий по нормализации. В МИД РФ напомнили, что у нашей страны в активе имеются доверительные отношения со всеми государствами в мировом регионе.

Важно предпринять скорейшие усилия для нормализации ситуации на Ближнем Востоке, восстановления полноценного судоходства в Ормузском проливе. РФ по-прежнему готова способствовать поиску компромиссных развязок на основе международного права и при должном учете законных прав и интересов всех увлеченных сторон. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала нездоровыми попытки Италии говорить о мнимом вмешательстве РФ в выборы.

Фото и видео: МИД России