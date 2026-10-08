В МИД России прокомментировали обвинения Антонио Таяни.

В Москве назвали нездоровыми попытки итальянских политических элит говорить о мнимом вмешательстве России в выборы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 8 октября. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, что такое поведение от иностранных властей из Рима является нездоровыми и неуважительным. Она заметила что говорит о каких-то не очень здоровых процессах в европейской стране, говоря о недавних высказываниях местного министра по иностранным делам Антонио Таяни. Ранее западный дипломат сказал о том, что Россия может попытаться повлиять на парламентские выборы в Италии.

Последние годы не одни выборы в странах Западной Европы не проходят без уже, признаться, болезненных обвинениях России в якобы вмешательстве. Это просто не уважать итальянцев - делать подобные заявления на уровне министра иностранных дел или любых других министров, разыгрывая так называемую русскую карту Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: у России нет планов вооруженного конфликта с Западной Европой.

Фото и видео: МИД России