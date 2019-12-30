Счетная палата проверит "Ростех", "Роснефтегаз" и "Газпром" в 2020

Аудит начнется с февраля.

Счетная палата проверит "Роснефтегаз" и "Газпром" в 2020 году. Аудиторы также начали изучать финансово-хозяйственную деятельность "Ростеха" еще в декабре 2019. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу ведомства. Алексей Кудрин добавил, что проверки традиционно коснутся "Росавтодора", Росатома, Роскосмоса, РЖД, ВЭБа.

Так или иначе мы проверяем всех, кто получает субсидии из бюджета прокомментировал эксперт

Изучение работы "Роснефтегаз" будет длиться начиная с февраля и заканчивая серединой лета. Специалисты СП разберут документацию госкомпании за последние три года. Проверка "Газпром" начнется также в феврале, но закончится позже - в конце 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета.

Видео: YouTube/CareerOneStop