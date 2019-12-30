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Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

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Чиновник раскрыл ежегодные суммы растраченного бюджета.

Алексей Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета. В общей сложности в 2019 году зафиксирован объем в более 804 млрд нарушений. Об этом глава Счетной Палаты сообщил "РИА Новостям".

По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше

прокомментировал эксперт

Примерно треть из данного количества связана с бухгалтерскими учетами. Злоумышленники правят их по ходу аудиторских проверок. Еще треть составляют нарушения, связанные с государственными закупками. В СП стараются расширить направление по поиску и анализу нарушений за счет внедрения цифровых технологий. К середине 2020 года чиновники подготовят новую модель управления СП.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов.

Теги: алексей кудрин, бюджет, воровство, счетная палата
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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