Чиновники нашли точки соприкосновения, но также и спорные моменты.

Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов. Президент РФ не согласился с оценками главы Счетной палаты о результативности программ. Они не нашли понимания также в вопросе о методах экономического роста в стране.

Ранее Кудрин указал на расхождения СП и министерств по отдельным показателям По словам чиновника, нацпроекты на "не создают необходимой критической массы шагов, которая вывела бы нас на траекторию роста". Путин согласился, что на многие аспекты правительству в докладе Кудрина стоит обратить внимание. Но ему сложно согласиться, что нацпроекты не дали стране необходимых ресурсов для роста.

Кудрин добавил, что даже при увеличении темпов роста Россия не сможет выйти на среднемировые темпы в течение следующих шести лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

