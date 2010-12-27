Это произошло еще в 2008 году.

Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику. Это произошло еще в 2008 году, когда политик занимал должность премьер-министра страны. Об этом спикер рассказал "РИА Новостям". Чуть больше десяти лет назад Путин принял решение о создании Стабилизационного и резервного фондов. Они сыграли свою роль в кризисное время 2008-2009 годов, в спасении отечественной экономической системы и социальных расходов.

Он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время прокомментировал Кудрин

Министр финансов добавил, что проект реализован только благодаря политической воле действующего президента.Однако продумыванием плана занимались ответственные за это чиновники.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрин предложил отказаться от контроля Москвы над региональными проектами.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

