Выступая перед голосованием в парламенте, Мадьяр в очередной раз заявил, что Тамаш Шуйок должен покинуть пост президента.

Парламент в Будапеште принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение от должности президента республики Тамаша Шуйока. Соответствующими данными поделилась спикер местного законодательного органа страны Агнеш Форстхоффер. Политический деятель уточнила, что "за" такую инициативу выступило 139 человек, а "против" - всего шестеро законодателей. Поддержали инициативу все депутаты от правящей партии "Тиса", возглавляемой премьер-министром страны Петером Мадьяром. Сейчас им принадлежит в парламенте более двух третей кресел. Шестеро депутатов-оппозиционеров от националистической партии "Родина" голосовали отрицательно. Они пояснили, что сейчас "Тиса" действует аналогично тому, как вела себя партия ФИДЕС, которая находилась у власти последние 16 лет.

Известно, что оппозиционные фракции партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и христианских демократов не присутствовали на заседании в знак протеста против 17-й поправки. Политики сочли этот документ антиконституционным, персонифицированным и разработанным новыми властями исключительно в своих политических интересах. Лидер фракции ФИДЕС Гергей Гуйяш ушел в отставку. Он рассказал о том, что теперь в Венгрии наступил конец демократии.

Кошкович: через 9 месяцев премьер Венгрии Мадьяр лишится внешней поддержки.

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