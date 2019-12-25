Алёна Водонаева перенесла микроинсульт

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева перенесла микроинсульт. Об этом она рассказала в Instagram.
Ведущая рассказала, что в последнее время много работала и плохо высыпалась, потому что только она сама решает свои проблемы и вопросы.
Водонаева вспомнила, что последний раз лежала в больнице в 2009 году, и потом обращалась за медицинской помощью только в связи с беременностью.
В ноябре прошлого года у младшей сестры Ольги Бузовой случился инсульт.
Фото: Instagram / @alenavodonaeva
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