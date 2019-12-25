У младшей сестры Ольги Бузовой случился инсульт

Она рассказала, что было очень страшно быть в состоянии, когда все понимаешь, но ничего не можешь сказать и только мычишь.

У младшей сестры Ольги Бузовой Анны случился инсульт. Эту неприятную новость 32-летняя девушка сама сообщила в своем Instagram. Как пояснила Анна, это произошло несколько недель назад и сейчас она находится на реабилитации.

Анна Бузова написала, что в скорой ей предложили выпить валерьянки и поспать, в больницу ее привез супруг. Она рассказала, что было очень страшно быть в состоянии, когда все понимаешь, но ничего не можешь сказать и только мычишь. Также у нее произошла асимметрия лица, потеря чувствительности в руке и ноге с правой стороны.

Сейчас Анне уже легче, она проходит реабилитацию и даже читает скороговорки. Анна Бузова попросила своих подписчиков больше внимания уделять здоровью и не игнорировать тревожные сигналы, которые посылает организм.

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Фото: Instagram/ annabuzova