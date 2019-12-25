Спойлер: Ольга Бузова случайно раскрыла, кто покинет шоу "Ледниковый период"

Также секрет нового выпуска раскрыла Екатерина Боброва.

Участницы проекта "Ледниковый период" случайно раскрыли тайну – кто покинет шоу после 21 ноября.

Организаторы всеми силами стараются сохранить интригу выпусков, так как все они снимаются заранее. Но уже стало известно, что на восьмом этапе номинантами на вылет стали Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев; Екатерина Боброва и Влад Соколовский. Также стало известно и кто покинет шоу.

Бузова часто публикует в Instagram сторис с тренировок. На одной из записей Илья Авербух на прощание сказал, что идет на матч Россия – Турция, а он был 15 ноября. К тому же началась подготовка в новому номеру, а значит Ольга Бузова 21 ноября не покинет проект.

Екатерина Боброва также случайно открыла секрет нового выпуска. В Instagram она опубликовала кадр, на котором номинированные пары стоят около ведущих. Бузова и Соловьев стоят справа. Зрители при этом знают негласное правило, что покидающая шоу пара стоит слева, а оставшаяся – справа. Поклонники шоу решили, что 21 ноября проект покинут Боброва и Соколовский.

Еще одним доказательством очередной пост певицы Ольги Бузовой в образе Малефисенты. О многом говорит и подпись: "Вот и закончились съемки 10-й программы". Хотя 21 ноября на экране покажут только 8 этап.

Ранее Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце и намекнула на помолвку.

Фото: Instagram/ buzova86; Instagram/ ekaterinabobrova