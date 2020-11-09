Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце и намекнула на помолвку

Артистка устроила своему возлюбленному романтический вечер.

Певица Ольга Бузова устроила своему бойфренду блогеру Давиду Манукяну романтический ужин, который стал для него сюрпризом. Блогера привели в ресторан с повязкой на глазах и посадили за накрытый стол. Фото и видео с вечера Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram.

На видео, которое артистка разместила в сториз на своей странице в Instagram, видно, как пара ужинает в дорогом ресторане. Кольцо с бриллиантом, которое несколько раз мелькнуло в кадре, дало поклонникам пары новые поводы для слухов о том, что Манукян и Бузова вскоре могут сыграть свадьбу.

Фанаты пары давно ждут заявления о свадьбе, однако до сих пор Бузова и Манукян об этом не распространяются. Известно лишь, что в середине октября Манукян заявил, что сделал Бузовой предложение. Однако, об ее ответе он ничего не рассказал.

Ольга Бузова стала Леди Гагой в шоу "Ледниковый период".

Фото и видео: Instagram/ buzova86