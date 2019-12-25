Ольга Бузова стала Леди Гагой в шоу "Ледниковый период"

Темой очередного выпуска программы стали мюзиклы.

В субботу, 7 ноября, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск шоу "Ледниковый период". На этот раз основной темой программы стали мюзиклы.

В своем новом номере телеведущая и певица Ольга Бузова исполнила роль Леди Гаги. Она вместе со своим партнером, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым выбрала трек из фильма "Звезда родилась" Shallow.

Другая участница проекта, телеведущая Регина Тодоренко сыграла на льду Мэрилин Монро. Ее партнер Роман Костомаров предстал перед зрителями в женском платье, изобразив Джозефину из фильма "В джазе только девушки".

Дмитрий Сычев и Мария Петрова показали номер под музыку из рок-оперы "Юнона и Авось", а Владимир Маркони и Маргарита Дробязко выступили под "Призрака в опере".

Судили конкурсантов Филипп Киркоров и Михаил Швыдкой, а также Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Ранее Ирина Пегова показала чувственный номер на шоу "Ледниковый период".

Фото: Instagram / buzova86, reginatodorenko