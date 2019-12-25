Ирина Пегова показала чувственный номер на шоу "Ледниковый период"

Вместе с Алексеем Тихоновым она станцевала "Танго в сумасшедшем доме" под композицию Альфреда Шнитке.

Актриса Ирина Пегова и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Тихонов поразили судей и зрителей шоу "Ледниковый период" чувственным номером. Они станцевали "Танго в сумасшедшем доме" под композицию Альфреда Шнитке.

Пегова и Тихонов изобразили на льду влюбленную пару. Номер настолько впечатлил судей, что большинство из них поставили наивысший балл: 6:0.

Ирина Пегова призналась, что вдохновилась в этом номере музыкой Альфреда Шнитке. Поклонники актрисы в Instagram завалили ее восторженными комментариями. "Вау, вы так изящно прилегли и проскользив, подали изящно руку, я не представляю как это возможно!" – написала одна из подписчиц Пеговой. Другая заявила, что открыла в ней гениальную актрису, и в самое ближайшее время хочет попасть к ней на спектакль.

Ранее мы писали, что Влада Топалова потребовали убрать из шоу "Ледниковый период".

Фото: Instagram / pegovairina