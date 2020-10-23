Влада Топалова потребовали убрать из шоу "Ледниковый период"

Он слишком много внимания уделяет партнерше по танцам, чем возмущает поклонников.

Поклонники Влада Топалова объявили певцу бойкот из-за его поведения на шоу "Ледниковый период". Фанаты певца и шоу возмущены тем, как артист ведёт себя по отношению к партнёрше Елене Ильиных.

По мнению зрителей, фигуристка также ведёт себя не лучшим образом и "слишком уж виснет" на Топалове. Поклонники Влада Топалова призвали певца "целовать жену" и не давать такого внимания своей партнерше по проекту.

Артист уже несколько лет женат на телеведущей Регине Тодоренко, у них есть сын. Телеведущая также участвует в шоу "Ледниковый период".

Ранее Авербух заявил о приостановке "Ледникового периода" на Первом канале.

Фото и видео: Instagram/ vladtopalovofficial