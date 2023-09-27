Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил "Ледниковый период"

Блогер рассказал о своей усталости и перегорании.

Российский блогер Даня Милохин попросил прощения у генерального директора Первого канала Константина Эрнста за то, что бросил телевизионный проект "Ледниковый период". В эфире YouTube-канала "Мадонна Мур" звезда социальных сетей пояснила, что просто перегорел, хотя блогер и считает себя ответственным.

Периодически давал слово, что не уйду, но в какой-то момент меня перекрыло. Я выступал не с удовольствием. Константин Львович, я бы очень хотел попросить прощения за инцидент, который произошёл год назад. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю. Даня Милохин, блогер

Напомним, что Даня Милохин покинул страну в прошлом году, отказавшись от участия в телепроекте. Там он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. После четырёх выпусков участник шоу заявил, что устал и потерял интерес. А 12 сентября стало известно, что россиянин улетел из Москвы в Дубай из-за публичных просьб призвать молодого человека на срочную службу в Вооружённые силы России.

Даня Милохин объяснил, за что его возненавидели россияне.

Фото и видео: YouTube / Мадонна Мур