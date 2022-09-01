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Даня Милохин объяснил, за что его возненавидели россияне

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Блогер рассказал об инциденте, который ему не могут простить россияне.

Российский блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем нового выпуска YouTube-канала "Мадонна Мур", в котором рассказал о том, почему его возненавидели россияне. Звезда социальных сетей заметили, что речь идет о том, что вместе со своим другом Артуром Бабичем он исполнил украинский гимн. Этот инцидент произошел в ноябре 2022 года.

Согласен, что это звучало так себе. На это можно довольно таки сильно обижаться. Но перед этим я спел гимн России. Я начал петь гимн Украины после, так как со мной сидел Бабич, он украинец. Мы с ним две строчки пропели. 

Даня Милохин, блогер

Даня Милохин добавил, что если бы он знал о том, что этот поступок обернется таким скандалом, то подобного не ссовершил. 

Разорившийся за границей Милохин заработал три миллиона рублей на торговле собой.

Фото и видео: YouTube / Мадонна Мур

Теги: даня милохин, украинский гимн
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура, Музыка,

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