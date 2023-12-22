Блогер Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе

Звезда соцсетей вышел на ринг с о=государственным флагом России.

Блогер Даня Милохин успешно дебютировал в профессиональном боксе. В трехраундовом сражении в весовой категории до 70 килограммов спортсмен завершил бой техническим нокаутом в первом раунде. Проигравшим оппонентом стал индийский видеоблогер Аджман Хан, который обладает 3,5 миллионов аудиторией в социальных сетях. Известно, что мероприятие состоялось в рамках турнира от организации Alpha Fight Series. Поединок носил выставочный характер. Зрители отметили, что Даня Милохин вышел на ринг с российским триколором.

Юноша ранее говорил о том, что занимается подготовкой к дебюту в единоборствах под руководством опытных тренеров. Его обучают специалисты, которые работают с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым. К поединку с индийцем россиянина готовил мастер спорта по боксу Зорик Степанян.

Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России.

Фото и видео: YouTube / Senage