Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России

Звезда соцсетей призналась в своем желании стать известным во всем мире.

Российский блогер Даня Милохин стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Макарена",в котором 22-летняя звезда рассказала о том, почему не хочет жить в стране. Молодой человек признался в том, что скучает по родине, поэтому хотел бы иметь возможность беспрепятственно приезжать и выступать в России. Однако юноша заметил, что стремится стать популярным во всем мире, поэтому ему требуется "быть в мире".

Я бы снимался в этих шоу снова, интервью. Там очень много новых шоу и артистов, с которыми мне хочется поснимать тиктоки, коллаборации. Я же на этом вырос. Даня Милохин, блогер

По словам тиктокера, он рассчитывает выступать от Аргентины до Японии в случае такого приглашения.

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Фото и видео: YouTube / Макарена