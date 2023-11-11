"Остров в Канаде": блогер Милохин не ответил на вопрос о принадлежности Сахалина

Юноша не смог ответить на вопрос о том, где находится остров.

Российский блогер и музыкант Даня Милохин стал героем свежего выпуска шоу "БеС Комментариев", опубликованного на YouTube-канале фигуристки Евгении Медведевой. Молодой человек не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин. В этот момент знаменитая спортсменка стала давать гостю шоу подсказки. Она перечислила несколько вариантов, включая верный. После этого 21-летний юноша догадался, что речь идет об острове.

Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город... Даня Милохин, блогер

Однако на дополнительный вопрос о том, в какой стране находится Сахалин, Даня Милохин, ответить опять не смог. Он предположил, что указанная территория располагается в Канаде. Известно, что вопрос про Сахалин Евгения Медведева выбрала в связи с негативным высказыванием режиссера Никиты Михалкова. Ранее народного артиста страны возмутила чрезмерная популярность блогера из-за его безграмотности.

Милохин рассказал, почему улетел из Москвы спустя два дня после возвращения.

Фото и видео: YouTube / Evgenia Medvedeva