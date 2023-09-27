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Милохин рассказал, почему улетел из Москвы спустя два дня после возвращения

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Блогер вернулся в Россию после того, как покинул страну в октябре 2022 года.

Российский TikTok-блогер Даня Милохин рассказал, почему улетел из Москвы спустя два дня после возвращения. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Мадонна Мур".

По словам Милохина, он спокойно прилетел в Москву после того, как покинул страну в октябре 2022 года. Блогер отметил, что причиной скорейшего отъезда стал пост главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в котором та попросила Минобороны призвать его на службу в армии. По словам Милохина, призывы отправить на службу сильно его встревожили.

Думаю, это испугало бы каждого, это нормальная ситуация, и я решил первым же рейсом свалить. Я испугался, честное слово, я очень испугался. Мне было страшно, и я уехал.

Даня Милохин, блогер

Ранее Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил "Ледниковый период".

Видео: YouTube / Мадонна Мур

Теги: даня милохин, москва, отъезд
Категории: Лента новостей, Культура,

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