Евгения Медведева представит свое ледовое шоу в Монголии

Ледовое шоу в честь своего 25-летия Евгения Медведева представила 15 ноября, все номера основаны на реальных событиях из биографии фигуристки и выполнены с использованием искусственного интеллекта.

Евгения Медведева приняла участие в благотворительном аукционе в Петербурге, она приобрела один из лотов – картину с портретом Ильи Авербуха. На аукционе также были представлены коньки с её автографом, платье Камилы Валиевой и картины с самыми яркими моментами из выступлений Алексея Ягудина, Романа Костомарова, Елизаветы Туктамышевой и самой Евгении Медведевой. Также фигуристка рассказала Piter.TV о планах привезти свое ледовое шоу в Монголию.

Совсем скоро мы поедем в Монголию, там будет ледовое шоу. Спрос рождает предложение. Конечно, я говорила, что ничего не планируется, но мы заинтересовались опытом и решили свозить в Монголию свое ледовое шоу. Считаю, все должно развиваться органично, поэтому сначала давайте Монголию переживём. На самом деле, заинтересованность из этой азиатской страны не удивила. Конечно, это звучит высокомерно, что именно моим шоу заинтересовались, но это на самом деле не так. Неудивительно, что есть заинтересованность в фигурном катании — арена есть, людям интересно, видно, что хотят развивать этот вид спорта, и я рада этому поспособствовать. Евгения Медведева, российская фигуристка, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года

В благотворительном мероприятии в Петербурге также приняли участие Роман Костомаров, Камила Валиева, Станислава Константинова и Анастасия Скопцова.

Фото, видео: Piter.TV