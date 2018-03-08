Звезда Comedy Club рассказал о любви к Петросяну

Андрей Бебуришвили рассказал о шутках, которые его смешат.

Популярный российский звезда телевизионного шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили признался в том, что раньше любил смотреть выступления советского юмориста Евгения Петросяна. Такой информацией стендап-комик поделился с фигуристкой Евгенией Медведевой в ее шоу "Бес комментариев", доступном на YouTube-канале. Гость программы ответил на вопрос о том, какие кумиры среди коллег по цеху у него были ранее. Андрей Бебуришвили вспомнил о том, что его очень смешила сценка "Рэп", в которой юморист спародировал современных исполнителей.

И еще когда он вышел с костылями, начинал говорить, и у него зубы выпадали без конца. И это было минуту. Уже шутка сработала, но он минуту ее делал, и я все равно смеялся. Андрей Бебуришвили, комик

"Остров в Канаде": блогер Милохин не ответил на вопрос о принадлежности Сахалина.

Фото и видео: YouTube / Evgenia Medvedeva